Espècies en perill d’extinció: El Ferreret Balear

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Aquesta setmana prestem especial atenció al Ferreret Balear, una espècie catalogada com a “vulnerable”. El ferreret Balear (Alytes muletensis) és un petit anur de la família Alytidae endèmic de les Balears, concretament de l’illa de Mallorca, localitzat a la serra de Tramuntana i a la serra de Llevant. En estat fòssil, el ferreret s’ha trobat a la resta de l’illa i també a Menorca. Fou descrit abans per paleontòlegs que per zoòlegs.

És molt simpàtic.





