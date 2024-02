Un FC Andorra en caiguda lliure perd a Alcorcón (1-0) i acumula 400 minuts sense fer un gol

Pombo, jugador de l’FC Andorra en el partit Alcorcón 1 – FC Andorra 0 (club)

L’FC Andorra d’Eder Sarabia, que aquest diumenge ha tornat a perdre, ja porta l’esborronadora xifra de 400 minuts consecutius sense fer un gol a la segona divisió A. Només ha fet 3 dianes en els últims 7 partits. Aquest diumenge ha caigut al Municipal de Santo Domingo davant d’un Alcorcón que també estava en zona de descens i, per tant, és un rival molt directe en la lluita per la permanència.

Des de bon principi el partit ha començat costa amunt per als andorrans amb el gol dels madrilenys. En una jugada a passada de Víctor García, Javi Pérez ha transformat l’únic gol del partit i el de la victòria per a l’Alcorcón, tot just al minut 4 de la primera part.

El matx no té massa a explicar, domini estèril de pilota dels andorrans amb arribades que aconseguien crear més aviat poc perill a la porteria de Lucas Anacker, el porter de l’Alcorcón.

El panorama mostra un Andorra enfonsat al pou de la classificació de Segona A. Ja es veurà si aquesta propera setmana hi ha relleus a la banqueta del conjunt tricolor, o Kosmos segueix inamovible sense prendre cap decisió davant la caiguda lliure dels del Principat. A aquest pas, no caldrà preocupar-se per un nou terreny de joc si la situació no es remunta.

El proper partit de l’FC Andorra serà dissabte, a les 16:15 hores, a l’Estadi Nacional contra el Vila-real B d’Iker Álvarez de Eulate Molné, el porter del Principat que milita a les files groguetes.