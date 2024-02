Nàdia Tudó serà baixa en la prova de 100 m braça a Doha per molèsties en un turmell

Per problemes físics caldrà esperar a dijous per a veure a l’andorrana, Nàdia Tudó, a Doha (FAN)

“Feia treball de força al gimnàs i m’he torçat el turmell”, el comentari és de Nàdia Tudó en referència a l’afectació que li impedirà competir en la prova de 100 m braça dels Campionats del Món de natació en piscina de 50 m que se celebren a la ciutat de Doha, Qatar i finalitzen el 18 de febrer.

‘És una pena’, explica Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN i tècnic responsable de la delegació. ‘Està per a nedar però no al 100%. Té el turmell inflat però amb pronòstic de millora. Tots estem d’acord en concentrar les energies per a la prova de 200 m braça, de dijous 15, per tant, serà baixa per decisió tècnica en la prova de 100 m braça de demà dilluns, dia 12 de febrer.

Nàdia ens va informar sobre l’abast de la seva lesió i immediatament vam consultar els especialistes del servei mèdic de recuperació esportiva del CTEO d’Ordino que, òbviament, ens van recomanar continuar i prolongar, tant com poguéssim, les sessions de fisioteràpia iniciades a la ciutat alemanya de Bochum. Tot seguit, vam contactar amb federacions de natació d’altres països, que solidàriament van garantir, que Nàdia pogués fer sessions especialitzades de fisioteràpia a Doha. Tot un privilegi.

Entre tot, també hem de destacar la fluïdesa en la comunicació amb Mark Jayasundara, entrenador de Tudó a l’SG Ruhr alemany, que coincideix amb nosaltres sobre la forma de recuperar la zona afectada. Ara només toca esperar que les molèsties desapareguin i pugui fer un bon temps en la prova de dijous’.