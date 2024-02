Carla Mijares rep l’estima del públic a Soldeu 2024

Carla Mijares amb el seu entrenador (Alexis Boichard / Agence Zoom)

Avui diumenge, 11 de febrer, s’ha disputat l’eslàlom de la Copa del Món femenina de Soldeu 2024 en el qual corria Carla Mijares amb el dorsal 51. L’andorrana no ha pogut completar la primera mànega, però s’ha endut tota l’estima del públic que li ha donat avui un suport incondicional en competir a casa.

Mijares no ha pogut finalitzar, però marcava el 58è crono al primer sector amb +0.55, mentre que al segon sector passava amb +1.71 i amb el 56è temps. Després, però, no podia continuar, finalitzant així la seva participació a aquesta Copa del Món a casa.





Esquiadora i entrenador

Carla Mijares, esquiadora: “Sensació una mica agredolça, perquè m’he tirat amb tot el que tenia i llavors bé, però també m’hagués agradat aquí a casa creuar la meta amb tota la grada i tot el meu públic. Des de dalt ja se sentia tot el rebombori, i vull donar les gràcies. El Josh (Alayrach, entrenador) m’ha dit que formar part del joc, que s’ha de jugar, amb els nervis he sortit una mica enrere, i amb aquesta neu paga factura a la mínima, que els peus se’n van de sota teu i això, però està content. Al final veníem aquí a jugar, a treure’ns una mica els nervis, a jugar a casa i a viure l’experiència. Jugar totes les nostres cartes a tot o res. Estic molt contenta de l’afició, que és també un pes afegit, però s’agraeix molt”.

Josh Alayrach, entrenador: “Ha sigut un dia una mica difícil. La Carleta crec que tenia molts nervis i no ha pogut treure la seva millor versió. És molt jove, ha de madurar i créixer en aquest sentit per a la pròxima intentar polir la feina per a sempre treure la millor versió i no que els nervis ens facin una mala passada”.