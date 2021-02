Un detingut per un presumpte delicte contra la llibertat sexual

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana (del 15 al 21 de gener del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (10).

El 20/02/2021 a les 03:35 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 51 anys com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat sexual i la integritat física i moral. Els policies van ser requerits en un domicili particular on l’interessat hauria tingut una actitud intimidatòria envers una companya de pis, i indueix a la víctima a pensar en prendre part en un comportament o relació sexual. La dona li dona un parell de bufetades per treure-se’l de sobre i aquest respon amb un cop de puny a la cella esquerra, que la fa caure al terra.

El 19/02/2021 a les 21:51 hores a Andorra la Vella, la policia va detenir una dona de 18 anys com a presumpte autora d’un delicte contra la integritat física i moral. Es van requerir els servies policials per una forta discussió en un domicili particular. Sobre lloc, es determina que la interessada hauria donat un cop de cap al seu germà, i li causa una ferida sagnant al nas.

El 21/02/2021 a les 04:26 hores a Escaldes Engordany, es deté un home de 38 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Es requereixen els agents de policia per una forta discussió en un domicili particular, la qual posteriorment deriva en agressió. De l’enquesta es desprèn que l’interessat és convidat a casa d’un amic i en el transcurs de la nit, aquest últim l’hauria ofès amb un comentari. Posteriorment, s’inicia una discussió acalorada, fins que el detingut l’agredeix amb un got de vidre, colpejant-lo a la part posterior del cap i causant-li una gran ferida sagnant.

Més enllà de les agressions, aquesta setmana hi ha hagut cinc detinguts com a presumptes autors d’un delicte de contraban de tabac. El 19/02/2021 a les 23:30 hores al Pas de la Casa es van detenir cinc homes de 28, 29, 31, 34 i 35 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic -contraban de tabac-. En el marc d’un dispositiu contra el frau de mercaderies sensibles, juntament amb efectius del cos de la Duana Andorrana, es controlen en un carrer de la vila als cinc interessats amb fardells a l’esquena, aquests porten entre tots un total de 3.600 paquets de tabac valorats en 12.528 euros.

També s’ha detingut, el 16/02/2021 a les 09:53 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 34 anys, com a presumpta autora dels delictes contra la salut pública i contra la seguretat en el tràfic jurídic. La detinguda era objecte d’una ordre de recerca judicial per una investigació per falsificació de receptes per l’obtenció fraudulenta de medicaments. I el 19/02/2021, a les 15:35 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de dos anys-.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 15/02/2021 a les 01:55 hores, es deté un home de 32 anys, amb una taxa d’1’19 g/l., control rutinari.

El 15/02/2021 a les 16:30 hores, es deté un home de 64 anys, amb una taxa d’1’02 g/l., infracció al codi de la circulació.

El 16/02/2021 a les 19:35 hores, es deté un home de 43 anys, amb una taxa d’1’25 g/l., infracció al codi de la circulació.

El 20/02/2021 a les 04:35 hores, es deté una dona de 29 anys, amb una taxa d’1’44 g/l., control rutinari.

El 21/02/2021 a les 00:35 hores, es deté un home de 25 anys, amb una taxa de 2’41 g/l., control rutinari.

El 21/02/2021 a les 01:10 hores, es deté un home de 63 anys, amb una taxa d’1’28 g/l., infracció al codi de la circulació.