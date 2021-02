El SEPRONA de la Guardia Civil denuncia l’abandonament de 8 peces de caça major a les Valls d’Aguilar

Com a conseqüència de les gestions realitzades per a la prevenció de la caça furtiva, en una àrea privada de caça situada al terme municipal de les Valls d’Aguilar (Alt Urgell), agents de la patrulla del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guardia Civil, es van localitzar restes dels cadàvers de cinc cérvols i tres porcs senglars abandonats en les proximitats d’un camí transitable per a vehicles, els quals haurien estat abatuts en una cacera celebrada en dates recents, segons indica en una nota de premsa la Guardia Civil.

En la nota es destaca que aquesta pràctica contravé l’establert en el decret 9/2019 de 8 de gener de la Generalitat de Catalunya, article 3-3.1, relatiu a la recollida, transport, condicionament i comercialització de caça destinada al consum, en el que s’obliga al responsable a gestionar adequadament el producte resultant de la caça, havent de ser retirat del medi natural, si no és que la seva recuperació comporta greus riscos o dificultats.

Els responsables han estat identificats pel SEPRONA i van ser denunciats davant el Servei d’Activitats Cinegètiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.