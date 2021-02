Es produeixen dues defuncions amb Covid-19

Salut ha informat de dues defuncions relacionades amb el coronavirus. Es tracta de dues persones de 80 i 89 anys que eleven les víctimes mortals de la pandèmia a 109.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns al migdia per actualitzar la situació sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra, que acumula 10.712 casos totals des de l’inici de la pandèmia i 10.245 altes.

Actualment hi ha 358 casos actius. Un fet que suposa mantenir els casos actius per sota dels 400. Pel que fa a la pressió sanitària, Martínez Benazet ha exposat que hi ha 13 persones ingressades a la planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i 10 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) –8 d’elles requereixen ventilació mecànica–.

A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

En relació amb les vacunes, el ministre ha informat que durant la jornada d’ahir es van administrar 41 vaccins, i ja s’assoleix un total de 2.287.

Finalment, Martínez Benazet ha donat a conèixer que 5 aules estan sota vigilància activa –2 total i 3 parcial– i 21 en vigilància passiva.