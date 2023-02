Un detingut per falsa d’identitat i haver furtat mercaderia en establiments

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir el passat dijous, un home no resident de 26 anys, ja que es va identificar al punt fronterer del DCNJ de Porta amb un document nacional d’identitat italià falsificat, tanmateix s’havia tramès anteriorment un dossier a la Batllia, ja que l’interessat va ser identificat com el presumpte autor de diferents furts de mercaderia en establiments del Principat, per valor de 1.635 euros.

D’altra banda, el divendres al matí es va detenir al Pas de la Casa, un home no resident, de 33 anys, per un delicte contra la funció publica, aquest havia estat identificat fins a dues ocasions en territori andorrà desobeint una ordre d’expulsió governativa.