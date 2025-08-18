Un detingut per agredir l’exparella i un altre per conduir sota els efectes de l’alcohol

Aquest darrer diumenge, a la nit, agents del servei de Policia van detenir, a Sant Julià de Lòria, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’home va acabar sent detingut per haver agredit la seva exparella i, a més, saltant-se una ordre d’allunyament que requeia sobre ell.
En un altre ordre de delictes, durant aquest passat cap de setmana, el servei de l’ordre també ha procedit a la detenció d’un home de 52 anys. L’individu va ser arrestat per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,66.