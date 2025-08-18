Lleuger augment de les vendes en les grans superfícies, al juny

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +0,7%, a preus corrents, el mes de juny de 2025 respecte al juny del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +9,0% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -8,6% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), decreix un -1,8% al juny de 2025 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris augmenten un +6,9% i les vendes de la resta de productes cauen un -11,2%.
L’ocupació en el mes de juny de 2025 experimenta una caiguda del -5,0%. Un 60,5% del personal ocupat són dones i quasi el 90% treballen a jornada completa.