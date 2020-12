Un cotxe desfrenat atropella un padrí a Escaldes-Engordany

Un cotxe desfrenat ha atropellat un padrí aquest matí a Escaldes-Engordany.

La policia ha rebut l’avís a les 10:40 hores. Un turisme Fiat Panda (AND) que estava estacionat sense cap persona a l’interior, s’ha desfrenat i ha topat, primer contra una motocicleta Suzuki Burgman (AND) estacionada i contra un camió grua Man (AND), també estacionat, després. D’aquesta segona col·lisió, el turisme ha canviat de trajectòria i ha envaït la voravia, on ha atropellat un vianant -de 87 anys-, que ha resultat ferit.

Els fets han tingut lloc a l’avinguda Josep Viladomat, a la parròquia d’Escaldes-Engordany.