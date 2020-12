El PS proposa destinar la partida del multifuncional per a habitatge social

Dotar el pressupost del 2021 de mesures efectives i adaptades a una realitat que demana noves polítiques i noves solucions és l’objectiu del Grup Parlamentari socialdemòcrata, que aquest dimarts ha presentat 35 esmenes, dividides en 10 eixos. Uns eixos que fan referència a àmbits com l’habitatge, la salut, la joventut, el medi ambient i el turisme. Amb aquestes mesures, els socialdemòcrates aporten respostes als reptes de la Covid-19, al mateix temps que reforcen el paper de l’Estat com a garant del benestar social de la ciutadania d’Andorra.

Pel que fa a l’habitatge, des del PS volen destinar 6 milions per l’habitatge social i 160.000 al nou programa d’habitatge. Així ho ha avançat el conseller general del Partit Socialdemòcrata, Roger Padreny, que defensa que aquesta és una “inversió necessària que es podria dur a terme amb els diners de la partida que Govern preveu per al recinte multifuncional. Una inversió que ens ajudaria a garantir que el conjunt de la població pot accedir a un habitatge de preu assequible”. Pel que fa també a la joventut, Padreny ha demanat més recursos per actualitzar i implementar el Pla Nacional de Joventut “per poder fer polítiques públiques que responguin a la realitat de la joventut del nostre país”.

Salut, FMI i turisme

Pel que fa a la salut, els socialdemòcrates volen establir unes primes, que entenen necessàries i merescudes, per a totes les treballadores i treballadors sanitaris. Referent a la remuneració del personal sanitari, des de la formació proposen augmentar els salaris més baixos de les persones que estan lluitant contra la Covid-19, com auxiliars d’infermeria i infermers, fins a la mitjana de la parapública. Aquest augment del salari seria possible, a l’entendre del PS, si el SAAS deixa de pagar durant el 2021 els serveis d’electricitat i de telefonia a les parapúbliques.

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, lamenta que no es destini cap partida a Sant Vicenç d’Enclar, i proposa via esmena destinar una partida de 100.000 euros per tal d’iniciar les obres. Per part seva, el conseller general, Quim Miró, ha fet referència a la partida de l’antic hospital: “hi ha 450.000 euros per manteniment i 1 milió per fer l’enderroc, entenem que no podem fer totes dues coses“, ha explicat.

Miró també demana a Govern que aclareixi si els diners que hi ha destinats a l’FMI fan referència a l’endeutament.

Finalment, des del PS aposten per dur a terme campanyes de turisme adaptades al context derivat de la pandèmia: “Proposem dedicar la partida destinada al Cirque du Soleil a implementar campanyes que reforcin el teixit comercial del país”, ha defensat Padreny, que ha destacat la importància de prioritzar el suport als comerciants dels nostre país.