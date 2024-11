L’Andorra empata a casa contra l’Unionistas de Salamanca (1-1)

Un FC Andorra amb el cap espès no pot assolir la victòria a casa (1-1). Foto: FC Andorra

L’FC Andorra suma un nou empat i l’ha obtingut a casa, davant la seva afició i amb el resultat d’1 a 1 contra l’Unionistas de Salamanca. El partit hagués pogut començar molt malament després que Rastrojo -per als visitants- rematés al pal després d’una gran jugada personal en el primer minut de joc, que podria haver avançat els salmantins.

Luismi, per als andorrans ho ha intentat al minut 18 i al 32, però primer un defensa i després el desencert de no trobar porteria, feia que el 0-0 seguís en el marcador. Álvaro Peña, també per a l’Andorra, era qui ho provava primer al minut 38, en una rematada que acabava a les mans del porter i després al minut 41 en un centre-xut que ha estat a punt de sorprendre el porter de l’Unionistas. Morgado, per als tricolors, abans del descans feia l’enèsima oportunitat dels del Principat, que no tenien la sort de cara a porteria.

Davant dels 942 espectadors congregats avui diumenge a l’Estadi Nacional d’Andorra, la segona part ha començat de tempteig entre els dos equips, sense oportunitats clares tant d’una com de l’altra banda, fins arribar al minut 72 quan Jonathan Arriba avançava a Unionistas de Salamanca. Però, l’alegria ha durat ben poc per als salmantins ja que, Manu Nieto, per als de Ferran Costa, feia el gol que tornava les taules al partit. I ja no s’ha mogut més el marcador ni tampoc hi ha hagut més oportunitats de perill per part dels dos equips.

El proper partit de l’FC Andorra serà el diumenge, dia 1 de desembre, al camp de la Gimnástica Segoviana, a les 12 hores.