Un centenar de persones celebren els 25 anys de la primera pedra de Sant Jaume dels Cortals

Diada festiva a Sant Jaume dels Cortals (Comú d’Encamp)

Com cada primer de maig, els encampadans i encampadanes s’han apropat fins a l’església de Sant Jaume dels Cortals que, aquest 2024 commemora els 25 anys des de la seva consagració, per a celebrar una de les diades litúrgiques més tradicionals. A les 12 hores ha tingut lloc la missa, oficiada pel mossèn Antoni Elvira, que ha comptat amb l’assistència de prop d’un centenar de persones.

El mossèn ha aprofitat per a recordar que, aquest mateix 1 de maig, fa 25 anys de la col·locació de la primera pedra per a la construcció de la capella. Un cop acabada l’eucaristia, els assistents han compartit el tradicional aperitiu a la sortida de l’església, on el sol ha fet acte de presència després de dies de pluja. Tot seguit, molts assistents han participat de la tradicional ballada de sardanes.

La celebració ha continuat a l’Alberg de la Baronia amb un dinar popular. El grup andorrà Rumband ha amenitzat la diada amb un concert en directe, on ha tocat temes propis i versions, al ritme de rumba.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, s’ha mostrat orgullós de la gran assistència i ambient durant la diada, “és un aplec molt bonic”, ha reconegut. També ha aprofitat per a anunciar l’acte de celebració de la consagració de l’església: “per al 29 de desembre s’està preparant una festa especial per a commemorar els 25 anys de la consagració de l’altar”.

A la diada hi han assistit també els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, diversos consellers comunals, el conseller general encampadà, Pere Marsenyach i el ministre encampadà, Jordi Torres.

Pel que fa a les properes diades litúrgiques, la següent serà la de Sant Romà de Vila, el 20 de maig.