Un excursionista mor en relliscar per un pendent gelat a Saldes

Helicòpter dels Bombers de la Generalitat en el rescat d’un excursionista (Foto d’arxiu / Bombers)

Aquest dimecres, els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís, a les 10.54 hores, d’un home que s’ha precipitat per un pendent gelat a la cara nord del Pedraforca a Saldes (Berguedà). Immediatament, fins al lloc de l’incident s’ha activat un helicòpter amb personal del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i amb un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i una dotació terrestre del parc de Guardiola de Berguedà.

Un cop han localitzat la víctima, l’helicòpter de rescat ha fet un estacionari per a deixar el personal del GRAE i del SEM a terra i el metge n’ha certificat la mort. Posteriorment, el GRAE ha traslladat els acompanyants de la persona accidentada al camp de futbol de Saldes, on han rebut suport psicològic per part dels efectius del SEM.

Per la seva part, el Cos de Mossos d’Esquadra ha activat una dotació del Grup Especial d’Intervenció (GEI), un helicòpter, una patrulla de Seguretat Ciutadana i una Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) que s’ha fet càrrec dels atestats i de l’aixecament del cos. A la vegada, el SEM hi ha desplaçat un helicòpter medicalitzat, una unitat terrestre i un equip de psicòlegs.