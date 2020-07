Un camió carregat de grava bolca a la Ruta del Ferro

Un camió carregat de grava ha bolcat al camí de la Ruta del Ferro, prop d’Arans. El terreny, on el comú d’Ordino fa treballs de manteniment, no ha aguantat el pes del vehicle. APAPMA ha qüestionat l’actuació a través de les xarxes socials.

El terreny ha cedit al pas del vehicle, que ha acabat enmig dels camps, per sort sense causar cap ferit. APAPMA ha posat en qüestió, a través de les xarxes socials, l’actuació del comú d’Ordino, que hi està fent treballs de manteniment, ja que el camí també dona servei als veïns de les finques i explotacions agrícoles i ramaderes de la zona.

L’entitat ecologista ha explicat que des del comú els han dit que estan utilitzant material de rebuig provinent de les obres d’eixamplament de la carretera general, que és estable i no contaminant i que és bo per drenar el camí. I que posteriorment s’ha de cobrir amb terra vegetal.

APAPMA posa en dubte que aquests materials, una barreja d’asfalt de carretera i brea, siguin innocus, i també la manera com s’ha actuat, escampant part del material fora del camí. Per això ha posat l’actuació en coneixement del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. També ha entrat una sol·licitud al comú d’Ordino per poder tenir accés al projecte i conèixer-ne més detalls.