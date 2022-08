Un atac de cor acaba amb la vida de José Barbosa, cap dels àrbitres a Andorra

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) a través de les seves xarxes socials manifestava, aquest divendres, el seu condol per la mort inesperada de José Barbosa, un home molt conegut al Principat per la seva vinculació en el món del futbol, especialment com a àrbitre i, fins ara, com a cap del col·lectiu.

Segons sembla, Barbosa, es trobava a Portugal de vacances, d’on era originari, i hauria patit una aturada cardiorespiratòria que hauria acabat amb la seva vida. Les mostres de condol no s’han fet esperar i ja han començat a arribar des de diferents estaments.