Teresa Ventura

Amb aquest documentat llibre del Gualbert, en primer lloc, hom pot gaudir del recorregut dels vint anys d’un mitjà dedicat a la comunicació (1985 – 2005), amb el títol de “Ràdio Valira”, una aportació de Gualbert Osorio que, per cert, acaba de rebre un dels premis “Agora Cultural d’Andorra”, el proppassat dia 25 de novembre 2025, al Consell General.
Així que, Gualbert Osorio, un dels pioners de la radiodifusió al país, enceta la literatura de l’any 2026 amb un gran recull documental que abasta de 1985 fins al 2005, a través de les seves pròpies vivències a Ràdio Valira i que dona nom al seu segon llibre.
Pel que fa al primer volum de Gualbert Osorio, amb el títol “Radio Andorra, la història d’un mite que va fer història”, aquest va ser publicat pel mateix autor l’octubre de l’any 2013.
Ara, el nou llibre “Ràdio Valira”, amb pròleg de la també periodista Noemí Rodriguez, Osorio ens parla de les primeres tertúlies amb el Dr. Rabanal on la ràdio captava la majoria de tertulians del país que van precedir a les emisions actuals que ara impliquen a l’RTVA i tots els mitjans audiovisuals i escrits del Principat on, Gualbert Osorio, ha participat molt activament. Fins i tot va participar al programa “L’autor i la seva obra,” un programa de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra, que va tenir també el suport de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), una de les entitats més capdavanteres en la producció i edició de llibres. L’últim dels quals, va ser el llibre “Conflictes Bèl·lics al Pirineu“ (21 Trobades Culturals Pirinenques) i que es va presentar el 10 de desembre de 2025, al Calones.
Recuperant el llibre “Ràdio Valira”, tal com diu la Noemí, Gualbert Osorio era i és un d’aquells que encara creuen en la responsabilitat i en l’ètica de la professió i que ha sabut estar sempre al costat de la llibertat de premsa. Cofundador de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA), la qual Osorio va presidir els primer anys i, actualment, el president de l’entitat es el també periodista Marc Segalès del Diari “Bon Dia”, que dirigeix l’Andrés Luengo.
Tornant a la introducció del llibre, Gualbert Osorio havia passat un any des que es va intentar la reobertura de Ràdio Andorra, tancada l’any 1981 pel final de la concessió de l’Estat Espanyol des de l’any 1961.
Així que dels plets de Radio Andorra, la radiodifusió andorrana després del tancament de Ràdio Andorra i Sud Ràdio, va venir al país Ràdio 4 i es va instal·lar a la quarta planta dels Grans Magatzems Pyrénées, i així, succesivament, va arribar el moment en què es va constituir “Ràdio Valira”. Josep Rabadà i Gualbert Osorio van ser els vertaders promotors i ànimes del nou projecte.
En les primeres emissions Ràdio Valira va entrevistar l’aleshores cap de Govern, Josep Pintat, a les instal·lacions que eren al carrer Doctor Nequi.
Després vindria la freqüència modulada i en aquest procés, l’any 1986, va néixer Ràdio Valira amb un programa que es deia “Bon dia, Andorra” i van dedicar moltes hores a l’esport i a temes de proximitat, alhora que es proveïa de diferents espais publicitaris que ajudessin al finançament del nou projecte radiofònic al país. S’ha de destacar també l’epíleg del llibre “Ràdio Valira”, escrit per Eduard Navarro, que concolou dient que, aquest llibre, és la crònica d’un projecte valent i ambiciós, però també arrelat a la gent del país i que aporta imatges de l’autor amb Òscar Ribas i Michel Brad, així com amb Luis del Olmo en l’etapa més comunicativa de l’autor.
Finalment, aquesta setmana s’ha entregat el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura, el guanyador del qual ha estat l’escriptor, Toni Mata, amb el títol “El centre del món”. A part de la presentació a l’FNAC (12.2.2026) d’un nou poemari de la Laia Corma, titulat “Flors d’amor”, que ja comentarem en una propera setmana.