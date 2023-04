Un 5 d’abril de 1994 se suïcidava Kurt Cobain i naixia el mite

Nirvana – Smells Like Teen Spirit (Official Music Video)

El cantant, Kurt Cobain, el cèlebre vocalista de Nirvana, se suïcida el 5 d’abril de 1994 disparant-se amb una escopeta. Com nota de suïcidi, utilitza uns versos de la cançó de Neil Young “My my, hey hey (out of the blue)”: “És millor cremar d’una vegada que consumir-se a poc a poc”.

Per a molts, Nirvana, ha estat la darrera gran banda de la música rock i el seu vocalista, Kurt Cobain, el darrer gran mite. És clar que, tot són opinions, perquè, al final, els anys passen i van apareixent noves estrelles. En tot cas, el llegat no desapareixerà mai.





Font: EfeEme.com