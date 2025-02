UdA: Una trentena de docents aprofundeixen en l’ús ètic i responsable de la IA

Taula rodona durant el XI Seminari de docència universitària (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest divendres, 7 de febrer, el XI Seminari de docència universitària, que enguany s’ha centrat en l’ús ètic de la intel·ligència artificial (IA). L’objectiu de la jornada, dirigida al professorat universitari, ha estat aprofundir sobre el funcionament dels models d’IA generativa per tal de poder-ne fer una aplicació a la docència de manera ètica i responsable i per a poder preparar els estudiants perquè en coneguin els seus beneficis, però també els seus riscos.

El seminari, organitzat pel Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) i la seva coordinadora, ha comptat amb una ponència del coordinador del Grup de Recerca en Tecnologia (GRET), Aleix Dorca, que ha volgut desmitificar la màgia de la intel·ligència artificial i ha comentat que la IA generativa és una eina útil, il·lusió d’intel·ligència, que mostra el seu major potencial quan ja coneixem la resposta a allò que li preguntem.

De la seva banda, el codirector de l’Observatori d’Innovació Educativa i Cultura Digital (Associació Espiral), Juan Miguel Muñoz, ha remarcat la necessitat d’identificar els diferents biaixos que té la intel·ligència artificial generativa i ha donat exemples d’aplicacions que poden ser útils al professorat.

La jornada també ha comptat amb una taula rodona amb la participació Carolina Poussier, doctoranda i professora de l’UdA, Marc Bleda, doctorand i tècnic dels Serveis informàtics, i Jordi Ascensi, membre del Bureau del Comitè d’IA del Consell d’Europa i de la Comissió de l’Ètica de la Investigació d’Andorra. Al llarg del debat s’ha posat de manifest la importància que els docents ajudin els estudiants a entendre i fer servir les eines d’IA generativa, agafant un rol de mentor, ja que s’està evidenciant que tenen una manca de pensament crític per a poder discernir si els resultats que obtenen són certs.

Els ponents també han reconegut que aquestes tecnologies fan perdre certes habilitats com és l’anàlisi i el pensament crític, i produeixen textos sense cap personalitat, de manera que caldria evitar caure en la seva dependència. En tot cas, un text generat per una IA hauria de formar part del procés d’aprenentatge, però en cap cas hauria de ser el producte final. Una altra de les qüestions abordades ha estat la necessitat de repensar l’avaluació per tal d’adaptar-la a la nova realitat i per a assegurar-se que l’estudiant integra els coneixements.