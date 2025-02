Detingut un turista per posar una falsa denúncia davant la Policia

Despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

Aquesta setmana la Policia ha detingut a la Massana un turista, de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per una falsa denúncia. El dia anterior va requerir els agents per a denunciar que havia estat víctima d’un robatori. Va assegurar que dos homes l’havien agredit i li havien sostret el telèfon mòbil, el document d’identitat i alguns diners.

Quan la Policia va comprovar que el relat no coincidia amb els elements recollits en la investigació duta a terme, va citar l’home, que va reconèixer que s’ho havia inventat tot, per la qual cosa va ser arrestat pels agents del servei de l’ordre.





Detencions per alcoholèmia

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies, el servei de Policia ha detingut quatre homes d’entre 23 i 57 anys amb taxes d’alcoholèmia de 0,95 a 1,13. Val a dir que, un d’aquests individus, a més, tenia el permís de conduir suspès.