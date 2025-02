Avís del MeteoCat per la possibilitat de neu en cotes baixes arreu del Pirineu

Les nevades es preveuen ja per a les immediates hores (MeteoCat)

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possibilitat de nevades arreu del Pirineu al llarg de les pròximes hores. De fet, la previsió apunta que el front d’aquest divendres i dissabte, tot i que passarà molt ràpid, pot deixar neu a bona part de la meitat nord de Catalunya. La predicció actualitzada del MeteoCat indica que l’anticicló persistent dels darrers dies ja s’ha començat a trencar amb l’arribada de tels de núvols que es faran més consistents al llarg d’aquest vespre de divendres, acompanyada d’una baixada de temperatures (a les principals poblacions de l’Alt Pirineu, aquest divendres mateix la màxima no arribarà als 10 graus).

A la tarda i vespre ja hi haurà les primeres precipitacions i, a causa de les baixes temperatures, la cota de neu baixarà molt ràpidament i en el cas de l’Alt Pirineu pot arribar a nevar a gairebé qualsevol cota. Per tant, també a la Seu i a bona part de l’Alt Urgell.

El gruix principal de la precipitació s’espera per a la nit i matinada i es pot allargar fins dissabte al matí i, en alguns casos, fins a la tarda. A cotes baixes i mitjanes del Pirineu (entre els 500 i els 1.000 metres), s’espera que la nevada sigui feble, de tot just uns 2 centímetres, però per damunt dels 1.400 metres pot superar fàcilment els 20 cm. El mapa de possibilitat de neu abasta no només l’Alt Pirineu i l’Aran, sinó també les comarques del Solsonès i el Berguedà, a la Catalunya Central, i la totalitat de la regió de Girona (Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Gironès i Pla de l’Estany).





Dissabte fred, però amb més clarianes a la tarda

Tot coincidint amb aquest front, per aquest dissabte el MeteoCat preveu que la temperatura màxima en poblacions com la Seu d’Urgell, Sort i Tremp es quedarà al voltant dels 8 graus, mentre que a Puigcerdà i a Vielha serà de només 6 graus. Les mínimes en aquestes poblacions es mouran en general entre -2 i -4º C. De cara a la tarda, però, el front ja haurà marxat i es tornaran a obrir clarianes, tot i que encara pot seguir nevant fora del Pirineu, al massís del Montseny.

Per al diumenge ja s’espera un matí assolellat, si bé a la tarda poden tornar a créixer nuvolades, que ja no deixaran precipitació, amb unes temperatures en general entre 11 i -3 graus a les fondalades.