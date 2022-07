Ubach referma davant de l’ONU el ferm compromís d’Andorra a favor del desenvolupament sostenible

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha presentat aquest dijous a Nova York els resultats de l’Informe Nacional Voluntari (INV) d’Andorra davant el Fòrum Polític d’Alt Nivell del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de les Nacions Unides.

En el seu discurs, Ubach ha destacat el ferm compromís del Principat pel foment de la igualtat de gènere, per a garantir la diversificació de l’economia, i per la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

L’INV és un mecanisme de seguiment i revisió que tots els països membres de l’ONU poden, de manera voluntària, redactar periòdicament recollint i explicant totes les seves iniciatives i polítiques nacionals per a l’assoliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Té com a objectiu analitzar i presentar el nivell d’implementació de l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mostrant els èxits, els reptes i les lliçons apreses.

En la seva exposició, la ministra ha destacat que enguany s’ha elaborat el segon INV d’Andorra que ha analitzat la totalitat dels 17 ODS (objectius de desenvolupament sostenible), ampliant el rang d’estudi del primer INV elaborat pel Principat i presentat el 2018 quan es van analitzar 8 dels 17 ODS.

Ubach ha assenyalat que l’INV recull el compromís d’Andorra en la protecció del medi natural, amb l’educació, i amb la diversificació de l’economia i la connectivitat del país. També, a l’INV, es valoren positivament les mesures àmplies per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19, així com les reformes a favor de la igualtat entre persones.

“El Principat d’Andorra ha avançat en matèria mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic i en la igualtat de gènere, així com per a assegurar la diversificació de la seva economia i una major diversificació”, ha afirmat.

Precisament, Maria Ubach ha exposat que el Govern ha desglossat el seu pressupost general pel 2022 en base als ODS. Alhora el Consell General, per la seva part, ha implantat l’eina EscanerODS per a mesurar l’alineació de les lleis amb els ODS. Dues accions que “permeten enfortir l’alineament de l’Agenda 2030” amb el treball governamental i del poder legislatiu.

Ubach ha explicat que, com en el primer informe, s’ha volgut fer un treball participatiu i obert. Per a fer-ho, ha afegit, s’han dut a terme reunions amb representants del sector públic, privat i social.

“El Govern ha volgut donar veu a tots els actors públics, privats, del sector associatiu i de la societat civil perquè l’informe sigui plenament inclusiu, representatiu de totes les parts i transparent”, ha afirmat.

“L’equip redactor ha escoltat, analitzat i reunit en un únic document totes les accions andorranes que pretenen no deixar ningú enrere”, ha afegit.

En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors ha manifestat que l’elaboració de l’INV ha servit també per a apropar els ODS a la ciutadania mitjançant una enquesta en línia. Una enquesta, ha continuat, que ha permès detectar “que el canvi climàtic segueix sent, com en el 2018, una de les principals preocupacions de la ciutadania”.

Per a la població també és prioritari el creixement econòmic i la salut i el benestar. Maria Ubach ha remarcat que cal treballar per a “una participació més activa dels joves en la implementació dels ODS” i, a la vegada, “garantir una millor coordinació entre el Govern i el sector privat”.