Coses de les temperatures

Us volia explicar “coses” sobre les temperatures. Una de les preguntes que ens fan tot sovint és perquè es mesuren a l’ombra. La resposta és clara. El que ens interessa mesurar és la temperatura de l’aire que ens envolta.

En canvi, no ens interessa saber, la temperatura de cada tipus de pell de persones diverses o d’animals o d’objectes experimentant l’acció de rajos solars al damunt.

Per això, hem de posar els sensors en les anomenades gàbies o abrics termomètrics per tal que hi circuli lliurement l’aire, però no els hi toqui el sol directament.

Aquest és el motiu, per exemple, que molts plafons publicitaris marquin valors que no toquen. Els sensors es col·loquen dins de caixes mal ventilades i reescalfades quan fa sol.

La temperatura de l’aire, per exemple, s’aconsegueix pel contacte del terreny i la temperatura resultant resulta “d’encomanar-se”. El sol, quan llueix, travessa l’aire, ja que aquest és transparent als raigs solars.

A la massa d’aire li és igual si el dia està ennuvolat o és assolellat. De qui obtindrà la temperatura és de la superfície terrestre.

Per tot plegat, les mesures de temperatura, han de ser curoses i sistemàtiques per tal de no caure en errors o exageracions en l’era del “tot s’hi val” en la informació i les xarxes socials.

Per Francesc Mauri | TV3 | @MeteoMauri