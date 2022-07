Encamp reduirà més de 300 kg de plàstic d’un sol ús instal·lant fonts d’aigua als serveis comunals

El Comú d’Encamp ha obert el concurs per al lloguer de màquines d’aigua per a reduir el consum d’ampolles de plàstic d’un sol ús en els serveis comunals, com a mesura de sostenibilitat mediambiental.

Actualment, tot i que l’aigua de l’aixeta és d’una qualitat elevada per al consum, les condicions organolèptiques i el costum de consumir aigua embotellada provoca que anualment el comú d’Encamp consumeixi més de 300 kg d’ampolles de plàstic.

La instal·lació de nous dispensadors d’aigua calenta i freda així com elements de microfiltració permetrà que les escoles bressol, els centres esportius, així com altres serveis comunals redueixin de forma considerable el residu plàstic i es contribuirà a assolir els principis que promou la futura llei d’economia circular.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que des del comú s’han emprès diverses iniciatives com a empresa saludable i, alhora, responsable, una prova pilot amb una font d’aigua a Casa Comuna, i, per tant “volem contribuir amb aquesta iniciativa a reduir més de 300 kg de plàstic anual que consumim sense cap necessitat”. La cònsol major ha afegit que anteriorment ja s’havia facilitat als treballadors comunals tasses de vidre per a reduir el consum de gots d’un sol ús a les màquines de cafè i ampolles de vidres per als actes institucionals.

Andreu Riba, conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura ha afegit que “són petites accions que ajuden a reduir la generació de residus”. Riba ha recordat que el comú promou anualment diferents accions de sensibilització i en temes de consum d’aigua “enguany precisament vàrem fer arribar també als escolars més grans una ampolla d’aigua per a dur a l’escola”.

Entre les actuacions que el comú té previstes per a millorar la sostenibilitat mediambiental i reduir els consums d’energia, s’inclou també el canvi de les lluminàries de la via pública. La propera actuació prevista en aquest pla de reconversió és el canvi de 49 lluminàries a tipus LED que suposaran una inversió de 34.051,33 euros.