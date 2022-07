Ubach i Marín es reuneixen amb el president de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, han rebut aquest divendres al matí, a Andorra, al president de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa, Gerhard Ermischer.

La visita de l’alt càrrec del COE permet donar visibilitat a Andorra i també a la tasca que està duent a terme el país per a la promoció i impuls de la participació ciutadana, així com també permet acostar de primera mà als organismes internacionals la realitat i idiosincràsia del país.

Durant la reunió s’ha pogut explicar a Ermischer els diferents procediments i iniciatives que s’han desenvolupat els últims anys, també a nivell legislatiu, per incentivar la participació ciutadana i el foment de bones pràctiques per a interpel·lar el conjunt de la ciutadania i, en particular, els joves.

Així, s’ha destacat que la nova Llei de transparència, accés a la informació i govern obert permet una transformació profunda en l’organització de les administracions i la seva relació amb la ciutadania per a fomentar el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.

A més, també s’han apropat al president de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa les iniciatives que s’han impulsat des de la plataforma ciutadana VISC.ad per a la promoció de la participació, així com també la realitat del teixit associatiu i cultural andorrà.

La voluntat de la trobada és que es puguin trobar sinergies amb la conferència per incentivar el diàleg entre institucions, nacionals i locals, i les associacions i fomentar així la participació de la ciutadania a nivell nacional i internacional.

Per aquest mateix motiu, durant la seva estada a Andorra, Gerhard Ermischer, també s’ha pogut reunir amb la síndica general, Roser Suñé, i amb les cònsols majors d’Andorra la Vella i la Massana, Conxita Marsol i Olga Molné, amb la voluntat que conegui els diferents nivells de participació ciutadana nacionals i locals i com, aquests, treballen directament amb les associacions.

Finalment, el president de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa ha visitat aquest divendres a la tarda el Serenalla Market. L’esdeveniment és un exemple que permet conèixer de primera mà l’associacionisme del país i les activitats participatives.

La Conferència de les ONG del Consell d’Europa

Al 1952 es va crear un estatut consultiu per a les ONG representades al Consell d’Europa. Al 2003 es va voler enfortir la participació activa de les ONG en la política i el programa de treball del Consell d’Europa i es va crear un estatut participatiu. Des de llavors, més de 300 ONG internacionals, es beneficien d’aquest estatut participatiu i, des del 2005, constitueixen la Conferència de les ONG del Consell d’Europa.

Les ONG per a poder estar inscrites a la conferència han de complir uns criteris específics explicats a la web del Consell d’Europa i, en particular, d’estar presents en, com a mínim, 5 Estats membres del Consell d’Europa.

Avui, la Conferència de les ONG és la institució que representa la societat civil europea en el quadrilogue del Consell d’Europa al qual també formen part el Comitè de Ministres, l’Assemblea Parlamentària i el Congrés de poders locals i regionals.

El rol de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa és cooperar amb les ONG internacionals del continent i enfortir la societat civil a efectes de desenvolupar una democràcia participativa forta a nivell europeu.