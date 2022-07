El projecte Betula engega la 2a edició del cicle d’estiu pels pobles del Cadí-Moixeró

La cooperativa l’Arada Creativitat Social, de la mà dels ajuntaments de la zona del Cadí-Moixeró, comença la segona edició del cicle d’estiu per a posar damunt la taula els diferents debats que afecten el territori a través de Betula, un projecte d’anàlisi i intervenció des del territori que estudia l’entorn des d’una òptica econòmica, social i ambiental.

Enguany, el cicle d’estiu arrenca amb la presentació de l’exposició i la revista d’història socioecològica del Cadí-Moixeró, que recullen tots els tallers i les entrevistes d’història de vida que s’han anat fent al llarg dels últims anys per a aprofundir en la memòria popular del territori.

Aquesta és la vuitena revista del projecte i es pot consultar al web betula.larada.coop. Aquest acte tindrà lloc a la biblioteca de Saldes, aquest divendres, 22 de juliol, a dos quarts de set de la tarda.

D’altra banda, aquest dissabte, dia 23, a Tuixent, arran de la xerrada sobre incendis i els riscos que afronten els boscos celebrada a finals de maig, es durà a terme una sessió participativa amb un diàleg obert amb el públic, en què es plantejarà com ha de ser la gestió forestal, quin paper ha de tenir la ramaderia extensiva, com es poden regular els usos socials a l’entorn o com es pot fer front als incendis, entre d’altres.

El cicle continuarà el 15 d’agost a Montellà amb una xerrada debat sobre el patrimoni cultural i la cultura popular del territori. El 14 de setembre a Alp es parlarà sobre la massificació turística i el 17 de setembre a Bellver de Cerdanya es debatrà sobre la caça i la gestió cinegètica. A més a més, tres dimecres d’agost es visitaran tres explotacions de pagès. Ca l’Andreuet, Mas Cal Gintó i Ramaderia de ca l’Andreu.

Per a assistir als actes cal inscriure’s prèviament a betula@lara da.coop El cicle continuarà tot l’estiu pel Cadí i Moixeró tractant temes d’interès per a l’entorn, com la caça, la massificació dels espais naturals o la cultura popular.