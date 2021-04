Ubach afirma que Andorra no es pot quedar fora del procés de creació del passaport sanitari

La ministra d’Afers Exteriors ha comparegut davant la comissió legislativa de política exterior en la qual s’han tractat les discrepàncies per la mobilitat amb Catalunya i la creació del passaport immunitari. S’està treballant amb el reglament de la Comissió Europea i podria veure la llum entre juny i juliol.

Tanmateix, en resposta a una pregunta del president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, respecte del passaport immunitari, Ubach ha assenyalat que “hi ha un projecte de reglament de la Comissió Europea” que servirà per “crear un certificat verd digital“.

Andorra està seguint aquest procés, “tot i que no som membres” de la UE, “perquè no podem quedar fora de la creació d’aquest certificat en cas que sigui una realitat”. Precisament, ha destacat que la mesura hauria de veure la llum entre els mesos de juny i juliol.

Ubach també ha avançat que s’està col·laborant amb alguns països per demanar suport pel que fa a l’acord d’associació. El cap de Govern té previst visitar aquest any San Marino per arribar a un acord per evitar la doble imposició.