Baner Destacat petit-Banc Sabadell Futur Sostenible

El ministeri de Justícia i Interior vol donar solució al col·lapse de la Justícia amb un pla de xoc a 3 anys vista amb una comissió de treball que farà una valoració exhaustiva de la situació

L’aprovació per assentiment al Consell General de la darrera modificació del codi de procediment civil, ha arribat acompanyada del compromís del ministre de Justícia i Interior d’aplicar un pla de xoc per a 2 o 3 anys que permeti desbloquejar el col·lapse a la Justícia.

Per això Josep Maria Rossell vol trobar-se personalment amb batlles i fiscals per conèixer les seves necessitats i obtenir també un compromís d’esforç per part seva.

Els socialdemòcrates afirmen que mantenen una política de mà estesa en aquest àmbit judicial. La consellera general, Susanna Vela, lamenta que “encara estem a l’espera de la invitació” per formar part d’aquesta comissió.

Terceravia reconeix la implicació de Rossell en el projecte per desencallar la Justícia.

Eva López del grup parlamentari liberal és advocada i coneix de primera mà les dificultats que travessa el poder judicial. Ha detallat que aquest divendres formarà part d’una jornada de formació, “perquè encara ens estem posant al dia arran de la complexitat d’aquesta norma, que ens portarà a agilitzar la justícia”.

El ministeri de Justícia i Interior valorarà si ha d’acudir a la cambra amb la sol·licitud d’un crèdit extraordinari per aplicar les mesures necessàries a la Justícia.