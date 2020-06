Turisme Seu inicia la campanya de promoció turística del territori #seufie a través de les xarxes socials

Tot coincidint amb l’entrada de la Fase 3 de desescalada a la regió sanitària de l’Alt Pirineu-Aran, Turisme Seu arrenca aquest dilluns 8 de juny la campanya de promoció turística de la Seu d’Urgell i territori a través de les xarxes socials que porta per nom #seufie (joc de paraules entre Seu i selfie).

La campanya, que té com a objectiu atraure visitants tant a la capital alturgellenca com a la resta de la comarca, es desenvoluparà a través d’11 vídeos temàtics protagonitzats per una família, en clau d’humor, que pretenen mostrar els diferents atractius del territori. En aquest enllaç es pot veure el primer dels onze vídeos promocionals: https://www.youtube.com/watch?v=qjpoLf6mVg8

Aquests vídeos, que es podran seguir a les xarxes socials, volen donar a conèixer algunes de les activitats que es poden fer a la Seu i l’Alt Urgell com són els esports d’aventura, les visites culturals, la gastronomia, entre d’altres ofertes turístiques que se’n poden gaudir.

La regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, explica que la campanya “vol convidar a fer turisme de proximitat, tant a l’estiu com a la tardor i a l’hivern, que els turistes que ens visitin visquin experiències úniques”.

Aquesta campanya que s’inicia avui s’allargarà fins al mes d’octubre



Sorteig d’un cap de setmana

Tots els turistes que visitin la Seu d’Urgell i comarca podran participar en un sorteig d’un cap de setmana en família a la ciutat. Per participar-hi només caldrà fer-se un selfie en família amb l’experiència preferida i etiquetar-la amb els hashtag #seufie #turismeseu #laseudurgell. Entre totes les imatges etiquetades #seufie Turisme Seu sortejarà un cap de setmana a la capital de l’Alt Urgell per a tota la família. Les bases d’aquest concurs es poden consultar al web www.turismeseu.com