Nova reducció del nombre d’aïllats a domicili a la Seu aquest cap de setmana

El nombre de persones aïllades a domicili a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell s‘ha reduït novament aquest cap de setmana i ara és de 63. És a dir, catorze menys que divendres passat, quan n’hi havia 77. Tanmateix, es manté estable el nombre de positius de COVID-19 confirmats entre aquests aïllats, que segueix sent de 13.

Pel que fa a la resta de veïns i veïnes en seguiment, hi ha 24 sospitosos i 30 contactes sense símptomes. Els darrers tres dies s’ha donat 11 noves altes (cap d’elles a positius confirmats), que eleven a 375 el total d’altres domiciliàries, segons informa el Sant Hospital. Les instal·lacions del centre mèdic urgellenc es mantenen sense cap ingressat per coronavirus ni cap cas pendent de resultat.

Tot coincidint amb l’entrada de l’Alt Pirineu i Aran a la fase 3 de desescalada, i tot i aquesta evolució positiva, des del Sant Hospital han reiterat la crida a mantenir les mesures elementals de protecció individual: ús de la mascareta en espais públics, distància d’almenys 2 metres entre persones i rentat de mans freqüent. El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, subratlla que cal “no oblidar que estem en una desescalada d’una catàstrofe que ha estat desastrosa, i no oblidar què significaria tornar enrere”.

Un nou positiu a la Regió de l’Alt Pirineu i Aran

Pel que fa justament a la Regió Sanitària pirinenca, les darreres vint-i-quatre hores s’hi ha detectat un nou positiu, que eleva fins a 420 el total de contagis comptabilitzats des de l’inici de la pandèmia. Això significa que els darrers deu dies s’ha confirmat 20 casos més, segons les dades del Departament de Salut.

El total d’altes hospitalàries fins ara ha estat de 174, de les quals només una s’ha produït aquesta setmana passada. L’Hospital de Cerdanya ha informat que ara té 2 ingressats amb COVID-19 (un més que la setmana passada) i un cas pendent de resultat.



Al conjunt de Catalunya, aquest diumenge encara s’ha registrat 324 nous positius de COVID-19, 47 altes hospitalàries i 37 noves defuncions. En total ja hi ha 68.326 positius confirmats, 12.395 defuncions i 38.591 altes hospitalàries. Les darreres hores no ha ingressat cap nou pacient a les UCI catalanes, on hi resten en observació 118 persones encomanades de coronavirus.