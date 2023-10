Tuixent celebra els 10 anys de recuperació del Ball de Llancers

Cartell del Ball de Llancers de Tuixent

Tuixent celebrarà la setmana entrant el 10è aniversari de la recuperació del seu Ball de Llancers. Al llarg del darrer decenni, aquesta dansa tradicional s’ha tornat a ballar de manera ininterrompuda i, per aquest motiu, ara se li dedicarà una exposició.

La mostra commemorativa s’inaugurarà el dissabte vinent, 14 d’octubre, al migdia (13.00 h), al Museu de les Trementinaires. I el mateix dia, a les 6 de la tarda, es farà un reconeixement als qui han contribuït a aquesta represa. Per a completar la jornada de celebració, tot seguit es farà la ballada de Llancers a la plaça Major.

El Ball de Llancers de Tuixent forma part del patrimoni cultural immaterial del Parc Natural del Cadí-Moixeró. És una dansa de quadrilla que es va estrenar al començament del segle XX i tradicionalment es feia a la Festa Major. A la dècada de 1950 es va deixar de ballar, però uns quaranta anys més tard, l’agost de 1995, va tornar a la Plaça Major del poble. Des de 2013, ja s’ha programat de manera ininterrompuda a la Festa Major, si bé en aquest balanç s’hi ha descomptat l’any 2020, quan, com moltes altres tradicions, no es va poder fer a causa de la pandèmia de la COVID.

L’exposició explica l’origen i l’evolució del ball, amb l’acompanyament de fotografies de músics, balladors i participants des dels anys 50. S’hi podrà veure el violí i l’acordió que, tocats per Josep ‘Pepito’ Farré i Josep Maria Farré, van fer ballar tota la comarca. Els instruments han estat cedits generosament per la seva família. També s’hi podrà observar el màster de música, enregistrat a mitjan anys 80, amb els balls que solien tocar els dos músics esmentats. La gravació ha estat cedida pel musicòleg d’Arsèguel, Artur Blasco. També es podran visualitzar vídeos que recullen diferents aspectes relacionats amb el ball des que es va recuperar el 1995.

Pel que fa a l’acte de reconeixement que es farà a la tarda (18.00 h), s’hi ha convidat totes aquelles persones que van fer possible que es pogués tornar a ballar els Llancers, a partir dels anys 90. Alhora s’homenatjarà els qui l’havien ballat a la seva joventut i van saber transmetre, amb paciència i rigor, el seu coneixement als nous balladors que van agafar el relleu des de l’any 2013; els músics que aquests 10 anys l’han fet possible el ball. Finalment, també es reconeixerà públicament la tasca del càmera que ha enregistrat totes les ballades. I és que a part de fer-ne difusió pels mitjans de comunicació, les seves filmacions han servit com a eines d’aprenentatge i d’arxiu. Tots els actes són gratuïts.