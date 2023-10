1500 persones participen en les marxes populars per a la promoció de l’activitat física

Les marxes tenien per objectiu fomentar l’activitat física (freepik)

La 3a Campanya Nacional de promoció de l’activitat física ha celebrat aquest dissabte l’acte més important de la setmana, les marxes populars, que s’han donat simultàniament a les set parròquies. Un total de 1471 persones han participat en la iniciativa, que ha estat impulsada pels ministeris de Cultura, Joventut i Esports i de Salut juntament amb els set comuns.

Al recorregut, de tres quilòmetres, hi han pres part el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, a Canillo; el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, a Encamp; el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, a Andorra la Vella; el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, a Ordino; el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, a la Massana; el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, a Sant Julià de Lòria; el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, i la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.

El secretari d’Estat Alain Cabanes s’ha mostrat satisfet per la resposta de la ciutadania, tant a les activitats programades durant la setmana – que ha estat la novetat d’enguany– com a les marxes populars: “la ciutadania ha demostrat que és conscient de la importància de moure’ns per la nostra salut”. L’objectiu central de la campanya, promoure l’activitat física i acostar, aquesta, a tots els públics, s’ha complert. Independentment de l’edat la condició física de la persona tothom hi ha estat inclòs, ja que totes les activitats organitzades han estat inclusives i sense barreres.

Els assistents a la marxa han pogut adquirir una samarreta i un obsequi commemoratius de l’acte amb una donació de 3 euros. Els 4.427 euros recaptats amb les inscripcions aniran destinades a l’Institut Andorrà de la Dona per a l’elaboració d’una campanya de prevenció de les malalties cardiovasculars en les dones, concretament de l’atac de cor, que es presenta de forma diferent en els dos sexes i que, generalment, es desconeixen els símptomes en el cas de la població femenina.

La Campanya, amb el lema ‘Mou-te per la teva salut’, recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i també moure’s, en general, per a evitar el sedentarisme.