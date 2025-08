TS: La presentació del recurs del cas BPA queda ampliada fins al 3 de desembre

Imatge del moment previ a la notificació de la sentència el passat juliol (CSJ)

El Tribunal Superior accepta allargar el termini de recurs als condemnats del cas BPA. La nova data s’ha fixat en el 3 de desembre. Aquesta pròrroga permetrà als advocats preparar millor la rèplica dels 18 sentenciats. Així ho publica el mitjà de comunicació digital AndorraDifusió.

Hi ha alguns elements clau en el rebuig a les condemnes. El primer, que no queda gens clar que el grup xinès de Gao Ping cometés a Espanya altres delictes que no fossin el de frau fiscal massiu. També argumenten que entre el 2008 i el 2011, acceptar fons de l’evasió fiscal d’altres països no era delicte a Andorra. Per tant, conclouen que, en cap cas, BPA va poder cometre blanqueig.