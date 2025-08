La Fundació Sant Hospital de la Seu obté la certificació “Libera Inicio” pel seu model de cures

Les professionals del Sant Hospital celebren l’obtenció de la certificació Libera Inicio (Foto: FSH)

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha obtingut la certificació Libera Inicio, de la Norma Libera-Care. Aquesta distinció, segons han explicat des del centre, és “un reconeixent al compromís amb un model de cures centrat en la persona i lliure de contencions”. D’aquesta manera, des del complex sanitari urgellenc volen fer “una passa més en la humanització de l’atenció a la residència, al centre de dia i a la unitat d’atenció intermèdia”.

Aquest segell és concedit a nivell estatal per la Fundación Cuidados Dignos. La Libera-Care és una norma de treball que vol garantir que s’aconsegueix “mesurar la qualitat de vida a les organitzacions que es dediquen a cuidar”, basant-se en la dignitat de la persona cuidada i posant-la com a “eix del model”. Per això, se segueix una sèrie d’indicadors pràctics com ara “percentatge d’ús de subjecció de les organitzacions” i la possibilitat de la seva eliminació sense abandonar la seguretat de la persona cuidada. Aquests certificats preveuen tres nivells: Inicio, Calidad de Vida i Dignos.

D’altra banda, la Fundació Sant Hospital acaba d’estrenar la reforma del seu Centre de Dia, que ha suposat una inversió de 94.800 euros. La remodelació ha inclòs l’adquisició de nou mobiliari, per a seguir la línia de la unitat sociosanitària i de l’espai de residència.

El centre de dia de l’FSH atén actualment unes trenta persones, que durant els tres mesos d’obres han estat ateses de manera provisional a les instal·lacions del Centre d’Atenció Primària de la Seu. La Generalitat ha finançat el 70% de la inversió.