Tributs preveu una recaptació per les declaracions de l’IRPF de 13,3 milions

El Govern preveu que els ingressos per les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) ascendeixi a 13,3 milions, una xifra lleugerament superior a la de l’any passat, quan es va situar en 12,6 milions. La campanya de l’IRPF es va iniciar el mes d’abril i té com a principal novetat que s’ha potenciat l’oficina virtual per facilitar que cada vegada siguin més les persones que optin per fer aquest tràmit de manera telemàtica. De fet, tal com ha posat en relleu el director de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, el volum de declaracions telemàtiques l’any passat va ser del 43% i amb aquesta nova eina, en la qual “es confia molt”, creuen que la xifra es pot incrementar de manera important.

En total s’espera que hi hagi 18.300 declaracions de les quals 8.200 a ingressar; 5.200 a retornar i 4.900 de quota zero. L’any passat, la xifra va ser de 17.858 declaracions, ha afegit Hinojosa, que ha recordat que l’impost té un comportament “molt estable” i que en els anys anteriors s’han obtingut recaptacions que han anat a l’alça i que sempre han estat millors de les previstes. De fet, la recaptació total per aquest impost l’any passat va ser de 35,2 milions, un tres milions més que l’exercici anterior. La liquidació d’aquest any s’espera que segueixi aquesta evolució si bé una cosa diferent serà la que hi pugui haver el 2021, ja que tant el director de Tributs com el ministre de Finances, Eric Jover, han subratllat que caldrà veure quin és l’impacte de la Covid-19 sobre la recaptació.

Tal com s’ha esmentat, una de les novetats d’aquesta campanya de l’IRPF és la potenciació de l’oficina virtual que es prova amb aquest impost però que es vol que sigui “l’embrió” per a fer altres gestions. Aquesta eina és accessible des de qualsevol navegador; s’ha intentat que tingui un entorn intuïtiu per facilitar la validació de la declaració i la seva presentació; té la possibilitat de desar versions de la declaració perquè així la persona pugui completar el tràmit en diferents moments, si ho creu necessari; permet modificar la proposta de regularització de les rendes de treball; facilita la consulta i pagament de deutes pendents i també el pagament amb targeta. El director de Tributs i Fronteres ha manifestat que s’està fent un seguiment de l’ús realitzat pels usuaris d’aquesta eina per veure com està funcionant i poder “aportar millores” i, de manera paral·lela, també es vol impulsar una enquesta per saber quina és la valoració.

L’IRPF és només un dels impostos que s’han de liquidar en aquests mesos. Precisament el mes de juliol és un dels que registra una major activitat a l’agència tributària (es preveuen més de 21.000 declaracions) ja que coincideixen diferents liquidacions. Tenint en compte aquest aspecte, que el ritme de tramitacions aquest any està sent inferior al d’altres (entre un 34 i un 46%) i que l’aforament a l’agència tributària està limitat arran de les mesures sanitàries per l’epidèmia del coronavirus, el ministeri de Finances ha decidit prorrogar els terminis de l’impost sobre la renda dels no residents (IRNR) i les declaracionsde l’impost de societats (IS) fins al 31 d’agost. En aquest sentit, Jover ha exposat que aquest mes sol ser un període de força “estrès” per al personal de l’agència tributària però aquest any, a més, cal afegir l’impacte de la Covid-19, motiu pel qual per evitar “una possible saturació dels serveis” s’ha pres la decisió d’ajornar aquests dos impostos i, a més a més, establir l’obligació que l’impost general indirecte (IGI) i les declaracions simplificades de l’impost de societats (IS) per volums de negoci inferiors als 600.000 euros siguin presentades de manera telemàtica. A més, des de l’executiu s’habilita una nova adreça de correu de l’oficina virtual per donar resposta a incidències en menys de 24 hores i també s’han impulsat nous manuals per als usuaris.