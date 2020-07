Les derivacions a metges de fora d’Andorra tindran validesa d’un any o 12 visites

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, la modificació del reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública per regular l’accés a professionals fora d’Andorra dins de la via preferent.

Fins ara el reglament no especificava la durada d’aquestes derivacions, pel que s’aplicava la mateixa norma que en el cas de derivacions a metges del país. Ara s’estipula que cada derivació d’un metge d’Andorra a un professional de fora tingui una validesa d’un any i d’un màxim de 12 visites. D’aquesta manera, ha especificat el ministre de Salut, s’evita un excés de burocràcia i es permet als pacients crònics que no hagin de renovar les derivacions cada vegada que hagin d’anar al metge especialista de fora del país.

Martínez Benazet ha recordat que aquestes derivacions han de ser realitzades per un metge d’Andorra, generalment l’especialista. En alguns casos, el metge referent també pot fer-ho quan l’especialitat no existeix al país, només n’hi ha un, hi ha una llista d’espera elevada per ser visitat al Principat o el pacient ja seguia controls fora.

S’amplien les visites no presencials fins al setembre

El Consell de Ministres també ha aprovat la modificació dels decrets pel qual s’adopten mesures excepcionals relacionades amb el coronavirus SARS-CoV-2 per tal de permetre que els metges, tant de capçalera com especialistes, puguin seguir fent visites no presencials.

Així, amb aquesta modificació, es prorroga el termini, que acabava la setmana vinent, i s’amplia fins al 30 de setembre. La mesura de permetre les visites no presencials es va aprovar per tal de permetre l’accés als professionals de la salut però evitant els desplaçaments innecessaris i afavorint el distanciament social.