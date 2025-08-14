Tret de sortida a la Festa Major d’Encamp

Encamp enceta la seva Festa Major. El tret de sortida es dona avui dijous, 14 d’agost, a les 19:30 hores, amb la cercavila de la xaranga “Tokem x tu”, que recorrerà els carrers d’Encamp animant l’ambient festiu. A continuació, tindrà lloc el popular Sopar del Jovent a la Sala de Congressos, pel qual calia inscripció prèvia. La festa nocturna seguirà a la plaça dels Arínsols amb la música de DJ Cassany, seguida per una doble sessió de discomòbil amb DJ Montalvo i DJ Robznow.
El divendres 15 d’agost, les activitats s’iniciaran a primera hora amb el concurs de pesca a l’estany d’Engolasters, pel qual cal també calia fer inscripció prèvia. Durant el matí, els infants podran gaudir d’inflables al parc de l’Ossa, i a les 12 del migdia se celebrarà la tradicional missa solemne de la Mare de Déu a l’Església de Santa Eulàlia. A la tarda, a les 15 hores, tindrà lloc el Rally Sorpresa, i una hora més tard començarà la popular festa de l’escuma. El repic de campanes a la plaça de Sant Miquel, a les 18:30 hores, marcarà l’inici de la segona part de la jornada, que continuarà amb un ball de tarda a càrrec del grup Fusión Tercet a les 19:30 hores i amb el concert del grup de versions “Fugados de Alcatraz”, que començarà a les 22:30 hores. Per a tancar el divendres, el públic gaudirà de la festa “Els 40 On Tour”, que farà vibrar la plaça dels Arínsols amb els èxits del moment.
La Festa Major culminarà el dissabte, 16 d’agost, amb més propostes per a grans i petits. Durant el matí hi haurà inflables al parc de l’Ossa, mentre que a les 12 del migdia es farà la missa de Sant Roc a l’església de Santa Eulàlia. Tot seguit, la Casa Comuna acollirà un homenatge a la gent gran d’Encamp, amb el qual es vol reconèixer la seva trajectòria i contribució a Encamp. El punt final el posarà un animat vespreig musical amb els DJ Cassany i DJ Tunyiix a la plaça de Sant Miquel, que servirà com a comiat d’aquesta edició de la Festa Major.
El programa complet està disponible al web comuencamp.ad/festamajor2025.