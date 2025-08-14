La calor dona unes hores de treva, però el pont tindrà un ambient canicular

La presència d’aire més fresc en altura torna a afavorir el desenvolupament convectiu a partir del migdia d’aquest dijous, 14 d’agost, deixant tempestes al Principat d’Andorra. Segons el Servei Meteorològic Nacional (SMN) aquestes tempestes poden ser localment intenses i anar acompanyades de calamarsa.
D’aquesta manera, la intensitat de les tempestes prevista per aquesta tarda de dijous torna a provocar que s’activi al país l’avís groc. Aquest dijous, però, és l’únic dia de la setmana sense avisos per calor. Demà divendres i durant el cap de setmana hi haurà, de nou, un ambient canicular