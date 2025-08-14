Els Mossos detenen, a Llívia, dos homes per tràfic de drogues gràcies a un agent fora de servei

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat divendres, 8 d’agost, dos homes, de 46 i 59 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Divendres a la tarda, un agent fora de servei que circulava amb el seu vehicle es va creuar amb un cotxe i va reconèixer el seu conductor per antecedents anteriors relacionats amb el tràfic de drogues.
Davant la sospita que hagués accedit a la comarca amb substàncies estupefaents a l’interior del vehicle va contactar ràpidament amb els companys d’investigació de la comissaria de Puigcerdà mentre girava cua i iniciava un seguiment del vehicle. A partir d’aquí es va iniciar un seguiment discret amb vehicles no logotipats mentre el sospitós circulava direcció Puigcerdà.
El turisme anava fent algun canvi de direcció erràtic i alguna parada breu per a, novament, continuar la marxa, procediments habituals en l’àmbit delictiu per a, precisament, detectar o evitar seguiments.
Els mossos, però, van evitar ser detectats sense perdre’l de vista i van continuar el recorregut direcció Llívia.
Finalment, es va aturar en un aparcament públic sense asfaltar al costat del carrer Troc de Llívia. Els agents es van desplegar envoltant l’espai ja que tot apuntava a que estava esperant l’arribada d’alguna altra persona.
Al cap d’una estona van veure com arribava un altre vehicle conduit per un home, veí de la comarca, conegut també policialment per la venda de substàncies estupefaents a consumidors finals.
Els agents van veure clarament com el conductor del primer vehicle entregava un petit paquet al segon conductor i, aquest, li donava uns bitllets.
En aquell moment els agents es van apropar i identificar com a mossos. En veure’s sorpresos van intentar fugir corrent i llençant el paquet però, tot i la resistència, van poder ser finalment detinguts.
Degut a la resistència violenta un dels agents va patir ferides que li van causar la baixa.
El paquet intervingut contenia 104 grams de cocaïna en roca i van intervenir 1.710 €. Amb l’arribada de les patrulles van ser traslladats -detinguts i vehicles- a la comissaria de Puigcerdà per a escorcollar-los a fons.
L’endemà dissabte els investigadors, amb la col·laboració de la Unitat Canina, van escorcollar a fons els vehicles i, gràcies a la seva experiència, van localitzar una caleta en el vehicle on es transportava la droga.
Manipulant els comandaments del vehicle s’alliberava l’aparell de música i, per darrera, s’accedia a un espai on es guardava un altre paquet que contenia 80.77 grams de cocaïna en roca, 1.420 € i una lliberta amb apunts de transaccions.
També van trobar dos espais més creats a l’interior del vehicle que haurien contingut substàncies, tal i com ho van marcar els gossos, però que en aquest cas es trobaven buits.
En total s’han intervingut prop de 185 grams de cocaïna amb un valor aproximat, abans de de ser manipulada per la venda final, d’uns 5.400 €.
Els detinguts van passar dilluns a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.