Detingut un home per agredir-ne un altre que va haver de ser traslladat a l’hospital

In: Successos
Despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

Segons ha informat el servei de l’ordre, un home de 27 anys ha estat arrestat aquests darrers dies com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’individu detingut pels agents hauria estat el responsable d’haver agredit un altre home. Els fets -explica la Policia- van tenir lloc la matinada del passat divendres a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella.

A causa de les ferides sofertes per l’agressor, la víctima va haver de ser traslladada a l’hospital per tal de rebre assistència sanitària.

