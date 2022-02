Tres novetats d’autors andorrans de la mà d’Anem Editors

El pròxim 1 de març arriben a les llibreries del Principat les tres primeres novetats del 2022 publicades per Anem Editors. Són tres obres de factura totalment andorrana de la mà de Dallerès, Morell i el tàndem Colominas-Cucurull.

Josep Dallerès es presenta amb un nou poemari sota el braç amb Pell, tot és pell, el setè publicat per l’autor encampadà i que torna després de Vuitanta-dos dies d’octubre. El nou poemari és fruit de les reflexions íntimes de l’autor, que fan que els seus versos recuperin el bat ec de la seva primera poesia, marcada per les relacions humanes, els sentiments i la contemplació de la natura. Amb Pell, no obstant això, manté la reivindicació política i la preocupació pel món actual que han caracteritzat els seus poemes en els darrers temps.

Acompanya Dallerès una altra de les plomes consagrades de la literatura andorrana, l’enyorat Antoni Morell amb La neu adversa, revisada i reeditada mantenint la vocació de l’editorial per mantenir viva l’obra literària del patriarca de les lletres al Principat, en gran part descatalogada. A La neu adversa, guardonada amb el Premi Carlemany 1999, Morell evoca la transformació d’Andorra al llarg del segle passat a través d’un diàleg

intergeneracional entre una padrina i el seu net, fills de mons diferents.

I finalment, Anem aposta per la divulgació sobre el present i el passat del Principat amb 100 coses que has de saber sobre Andorra, d’Arnau Colominas i Maria Cucurull. L’obra en qüestió pretén donar a conèixer la realitat andorrana tant als locals com els nostres veïns superant els tòpics habituals. A través d’un centenar de capítols breus i divulgatius, els autors expliquen què i com és Andorra amb una mirada que sobrevola l’economia, la política, la cultura, la llengua i la història de les valls del Valira, amb el títol que és la gran aposta de l’editorial per a aquest Sant Jordi 2022.