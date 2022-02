El Consell Comarcal de l’Alt Urgell se suma a la crida per la pau a Ucraïna

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell se suma a la declaració contra el conflicte armat a Ucraïna realitzada pel Fons Català de Cooperació i la xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau. Aquest manifest, que considera que “cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau”, també apel·la “a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar un paper de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota la ciutadania de la regió”.

Alhora, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell “expressa la seva solidaritat amb les persones de nacionalitat ucraïnesa que viuen a la comarca i comparteix la seva angoixa pel perill que corren les vides de familiars i amics en el seu país d’origen a causa del conflicte armat”. El Consell Comarcal posa a la disposició d’aquestes famílies els Serveis Socials, que es presten des del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), en tot allò que puguin menester.