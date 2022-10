Tres experiments amb aigua que encantaran als teus fills

Aprendre ciència pot ser molt divertit per als infants fent senzills experiments a casa que els captivaran. Uns experiments en els quals els adults els heu de donar un cop de mà. Desperten la seva curiositat i els fan passar una bona estona. Us n’expliquem tres.

Com fer boira?

La boira és un fenomen atmosfèric apassionant. Si vols ensenyar com es fa pots seguir aquests passos. Així els infants coneixeran els factors que influeixen en la seva formació. Necessitaràs: un got de vidre, un colador, tres glaçons i aigua calenta.

Omple un got ample d’aigua calenta fins a dalt. Deixa que el got s’escalfi mig minut i buida’l fins a la meitat. Col·loca un colador sobre el got i posa els glaçons i podreu veure com el vapor que queda per sota comença a condensar-se, ja que part de l’aigua calenta es converteix en vapor. El vapor situat sota els gels es refreda i acaba convertint-se en aigua, el que s’anomena condensació. Les petites gotes d’aigua que queden suspeses en l’aire formen la boira.

Fes escapar el pebre

Necessitaràs: Un plat fondo, pebre negre, sabó líquid, i aigua. Omple un plat fondo i omple’l d’aigua i tira-hi a sobre una mica de pebre. Si poses el dit el pebre no es mou. Ha arribat el moment de posar una mica de sabó en el mateix dit. Ara quan posis el dit de nou veuràs com el pebre s’allunya de centre del plat. Això succeeix perquè el pebre flota on hi ha una capa d’aigua anomenada tensió superficial. Quan es posa el sabó la tensió superficial disminueix en el centre i el pebre s’escampa.

L’aigua no cau

Necessitaràs: Un got de vidre de tub, una carta d’una baralla i aigua. Omple el got de tub fins dalt sense que vessi. Tapa el got amb una carta de la baralla. Amb un moviment ràpid dona-li la volta al got i veuràs que l’aigua no cau. Això passa ja que la pressió atmosfèrica que rep la carta per la zona on no està en contacte amb l’aigua és més gran i empeny la carta impedint que l’aigua caigui.

Per Paresinens.cat