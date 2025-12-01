Tres detinguts per alcohol al volant, un per incomplir una ordre d’expulsió i, un altre, per conduir amb el permís suspès

Quant a detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, el servei de Policia ha detingut tres persones d’entre 35 i 49 anys amb taxes d’alcoholèmia d’1,22 a 2,56. Aquest darrer conductor va ser controlat a Escaldes-Engordany, diumenge al matí, quan la patrulla el va veure efectuar un gir prohibit i circular contra direcció.
Finalment, diumenge al matí al Pas de la Casa, un home no resident de 23 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa i, a la tarda, un home de 50 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.