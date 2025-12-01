L’Ull Nu estrena convocatòria d’instal·lacions artístiques

L’any 2019, el Festival UllNu va fer un pas endavant i va sortir de les sales de projecció per transformar-se en una autèntica experiència urbana. Des d’aleshores, ofereix un programa vibrant, ple de propostes audiovisuals innovadores i sorprenents, moltes d’elles inèdites a Andorra. L’objectiu és —i segueix sent— apropar la cultura a tothom i convertir les arts visuals i digitals en una vivència accessible i inspiradora.
En les últimes edicions, el festival ha portat a Andorra projectes d’estudis i artistes amb trajectòries internacionals consolidades, presents en alguns dels festivals més capdavanters del món. Al mateix temps, UllNu s’ha convertit en un altaveu per a creadors i creadores locals, joves talents i escoles, que hi troben un espai ideal per a compartir les seves obres amb el públic d’Andorra i dels Pirineus.
Enguany, el Festival Ull Nu obre convocatòria per a la selecció d’instal·lacions artístiques que formaran part del circuit expositiu de la seva edició 2026. Aquesta crida internacional s’adreça a artistes visuals, col·lectius creatius i professionals de totes les edats de l’àmbit audiovisual i tecnològic que treballin amb el llenguatge de la llum, el so, la imatge i/o la interacció com a part central de la seva obra. Aquesta proposta ha estat possible gràcies al suport d’una entitat financera del país, que patrocinarà el circuit d’instal·lacions, obert al públic els vespres dels dies 22 i 23 de maig.
La convocatòria estarà oberta del dimarts 2 de desembre de 2025 a l’1 de març de 2026 i les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a participacio@festivalullnu.com amb l’assumpte “Convocatòria Instal·lacions 2026” i documentació que s’indica a les bases. El dia 15 de març de 2026 es donaran a conèixer les propostes afortunades. Les bases de la convocatòria es poden trobar al següent enllaç de la web del festival: festivalullnu.com/installacions.
Concurs de curtmetratges
Pel que fa a la convocatòria de curtmetratges, els joves menors de trenta-cinc anys que vulguin inscriure les seves creacions hauran de ser nascuts o residents a Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània o Nova Aquitània i les seves creacions poden ser del gènere de la ficció, el documental, l’animació, el vídeoart, el videoclip, entre altres opcions. La convocatòria romandrà oberta del 15 de desembre de 2025 al 22 de març de 2026.
Un any més es premiarà el Millor curtmetratge amb un premi de 1.500 €, que dota el Govern d’Andorra, així com també es farà entrega del Premi al Millor guió, dotat amb 1.000 € pel Consell General d’Andorra. La resta del cartell de premis 2026 el conformen el Premi al Millor muntatge, dotat pel Govern d’Andorra amb 1.000 €, el Premi a la Millor direcció, patrocinat pel Fòrum de la Joventut d’Andorra amb 1.000 €, el Premi Jurat Carnet Jove Andorra al millor curtmetratge dotat amb 1.000 €, el Premi memòria històrica que patrocina l’Arxiu Nacional d’Andorra amb 1.000 € i els dos Premis Ull Nu LAB, que des de fa dos anys dota la Delegació del Govern català a Andorra amb 500 € cadascun.
Els guanyadors es decidiran entre tots els curtmetratges que entrin a concurs i, com és ja habitual, el públic assistent podrà dir-hi la seva votant in situ les seves obres preferides.
Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web del festival, festivalullnu.com/curtmetratges, o bé a través de les plataformes FilmFest Platform o Festhome i tots els guanyadors es donaran a conèixer en la cerimònia de cloenda del festival, que tindrà lloc a Andorra la Vella el diumenge 24 de maig.
ULL NU LAB de guió
El Festival Ull Nu incorpora novament a les seves propostes l’Ull Nu LAB, la quarta edició del laboratori de guions de curtmetratges. La convocatòria per a les propostes que hi vulguin participar estarà oberta des del 12 de gener al 4 d’abril de 2026.
Entre els candidats, es triaran 8 guions que seran els finalistes que gaudiran de les sessions de treball per a millorar les versions presentades al costat de tutors experts i professionals de la indústria audiovisual. Fins al moment, els afortunats en formar part de l’Ull Nu LAB han pogut aprendre de la mà de professionals com la Neus Ballús i el Chema García Ibarra (2023), la Marta Grau i l’Alejandro Marín (2024) i la Zebina Guerra i el David Victori (2025).
Els guionistes i directors participants han de ser menors de 35 anys i nascuts i/o residents en els següents territoris: Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània i Nova Aquitània. Un jurat professional triarà dos guanyadors que s’enduran 500 € cadascun, per a ajudar a la producció del projecte treballat en el Lab.
Les inscripcions per a l’Ull Un LAB es poden realitzar enviant un correu electrònic a: participacio@festivalullnu.com i les bases es troben a la pàgina web del Festival festivalullnu.com/ullnu-lab.
En aquesta 13a edició del Festival Ull Nu, es compta un any més amb el suport del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra i del Comú d’Andorra la Vella com a principals patrocinadors de l’esdeveniment.