Andbank España incorpora Itziar Gómez de la Vega com a directora de Debt Advisory

Andbank España, entitat especialitzada en banca privada, ha incorporat a Itziar Gómez de la Vega com a directora de Debt Advisory per a liderar l’estratègia d’assessorament en finançament i solucions de deute per a clients corporatius i institucionals. Amb més de 25 anys d’experiència en el sector financer, Gómez de la Vega ha desenvolupat la seva carrera en àrees clau com a Capital Markets, Originació de Renda Fixa, Estructuració i Project Finance, consolidant-se com una professional de referència en el disseny i execució d’estructures de finançament complexes.
Abans de la seva incorporació a Andbank, Gómez de la Vega va exercir el càrrec de Managing Director i Head of Debt Advisory a Bestinver Securities, on va liderar l’equip originant i estructurant operacions per a companyies mid-cap, tant en format públic com privat, i en sectors estratègics com a infraestructures, energia renovable i real estate. Prèviament, va exercir posicions directives a Ahorro Corporación Financiera, Banesto i ICO entre altres entitats.
Llicenciada en Economia i Administració d’Empreses per la Universitat Complutense de Madrid, Màster en Recerca en Economia i Empresa per iCADE, ha complementat la seva formació amb programes especialitzats en finances, derivats, anàlisis de risc i mercats, entre els quals destaquen el Certificat en Informació Financera (CIF) per AFI, cursos avançats en derivats, productes estructurats i gestió de riscos, així com acreditacions tècniques conforme a la normativa MiFID II. A més, ha estat professora a la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE), impartint assignatures de Finances Internacionals i Mercats Financers.
Sobre Andbank España
Andbank España és una de les entitats més dinàmiques en la indústria de la banca privada del mercat espanyol. Va llançar el 2018 el neobanc MyInvestor, el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc, el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestión i Bank Degroof Petercam Spain i el 2022 va unir el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. Les últimes operacions de l’entitat es van donar el 2024, amb la integració de la firma Gesconsult i el 2025, amb l’entrada al capital de Findango, fintech especialitzada en finançament empresarial alternatiu, per part de MyInvestor.
Un dels eixos d’actuació fonamentals d’Andbank España és la seva activitat d’RSC, que està orientada a secundar diferents iniciatives que contribueixin a crear una societat millor. L’entitat col·labora amb diferents organitzacions com CRIS contra el càncer, la Fundación Contigo, Fero (Fundació de Recerca Oncològica) i Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. A més, Andbank Wealth Management, gestora de IIC’s d’Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).