Transports rehabilitarà el ferm de l’N-230 a diversos municipis pirinencs

El Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible està executant les obres de rehabilitació superficial del ferm de l’N-230, entre els quilòmetres 124,9 i 174, als termes municipals del Pont de Suert, Vilaller, Vielha e Mijaran, Es Bòrdes i Vilamòs, a la província de Lleida. L’actuació s’emmarca al contracte de serveis per a la conservació i el Manteniment de Firmes per al període 2024-2027 a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya II (Lleida i Tarragona), que compta amb una inversió de 15,1 milions d’euros (IVA inclòs).
Aquests dies es realitzaran les operacions de fresat, reposició de ferm i repintat de marques vials. Per això, i per a garantir la seguretat dels treballadors i usuaris, des del dilluns 25 de maig fins al divendres 19 de juny, entre les 8.00 i les 18.00 hores (els divendres fins a les 13.00 hores), es tallaran de forma alternativa els carrils de circulació de la carretera.
El trànsit es desviarà pel carril que quedi lliure, que passarà a ser d’ús direccional i estarà degudament senyalitzat.