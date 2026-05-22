Ciclisme de muntanya: Copa d’Europa de Descens i Campionats d’Espanya de Cross Country, a la Molina

L’estació de muntanya de La Molina, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tindrà un programa esportiu de BTT d’alt nivell els dies 5, 6 i 7 de juny amb la Copa d’Europa de Descens i altres proves de gran interès en diverses modalitats del ciclisme de muntanya. L’estació de Pirineu365, que l’any passat ja va acollir el Campionat d’Europa de Descens, torna a ser l’epicentre europeu d’aquesta modalitat espectacular, on hi participaran els millors corredors del continent. La Molina es consolida d’aquesta manera com a referent per a organitzar esdeveniments esportius de gran nivell tot reafirmant el seu paper dins del circuit internacional de descens.
La iXS European Downhill Cup serà el plat fort de tres dies de competició. Es disputarà al circuit La Comella amb un recorregut de 2,24 quilòmetres que comença a cota 2.073 metres i acaba a cota 1.660 metres. El descens combina zones naturals amb parts de bike park, amb una infraestructura esportiva dotada d’un traçat tècnic, exigent i dissenyat per a respondre als estàndards de les grans cites internacionals. Aquesta competició donarà accés a la Copa del Món als riders més ràpids de les categories Elit i Júnior.
De manera simultània, també es disputaran dues grans competicions de Cross Country (XC). D’una banda, el 5 de juny tindrà lloc el Campionat d’Espanya de Cross Country Short Track (XCC), on els millors especialistes de la disciplina lluitaran per a aconseguir el mallot que els acredita com a campions estatals. Aquesta competició, a més, és puntuable per als Jocs Olímpics Los Angeles 2028. I de l’altra, el 6 de juny serà el torn de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point, on La Molina s’estrena com a seu d’aquesta competició, referència del Cross Country Olímpic a nivell mundial, i acollirà l’última cursa de la temporada. Serà un moment clau per a conèixer els guanyadors de la classificació general i posar punt i final a la campanya 2026.
Les dues competicions es disputaran al renovat Circuit Cross-Country de La Molina, adaptat per a donar lloc a un traçat de 4,67 quilòmetres i un total de 143 metres de desnivell acumulats que s’estenen per la zona baixa de l’estació, amb sortida i arribada a la zona del Bosquet. La Molina s’estrena a la competició amb un circuit espectacular i exigent, condicionat pels continuats ascensos i per l’altitud del propi recorregut. Un circuit canviant que combina zones de bosc amb alguna zona tècnic i d’altres parts on la potència dels ciclistes serà determinant.
Més enllà d’aquestes grans competicions, el 6 de juny serà també el moment de veure en acció als ciclistes més petits amb la Super Cup Youth, una plataforma de promoció de talent i foment de l’activitat física; un espai on els joves s’inspiren i imiten els seus ídols.
Les inscripcions per a totes les proves ja estan obertes. Inscripcions i informació a: https://mtblamolina.com.
El Bike Park de La Molina, referent internacional
Amb més de 45 quilòmetres de circuits adaptats a totes les modalitats i nivells, el Bike Park de La Molina és un referent consolidat de la bicicleta de muntanya a nivell estatal, sent el més gran a nivell d’extensió i complet del territori.
Pel que fa a les infraestructures, l’estació disposa de 7 circuits de descens que acumulen gairebé 18 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell i que han estat redefinits per a optimitzar-ne l’ús, millorar l’experiència dels usuaris i oferir recorreguts més versàtils per a ciclistes de diferents nivells tècnics. Paral·lelament, la renovació del circuit de Cross Country, que s’estén fins als 11 quilòmetres i 272 metres de desnivell, amplia les opcions esportives i s’adapta a les noves tendències competitives. Tot això en un entorn ple d’esport, natura i adrenalina.
En l’àmbit familiar, l’estació fa un pas endavant amb la creació del nou Bike Park Kids, un espai específic amb 3 circuits nous per a introduir els més petits en el món del ciclisme de muntanya. Aquest nou sector incorpora tres pistes noves adaptades al públic infantil, amb accés a través de la cinta Johann Cruyff, facilitant la comoditat i la seguretat de les famílies.
Amb aquest conjunt de millores, La Molina reforça el seu model de destinació de muntanya activa, esportiva i familiar, consolidant-se com un dels grans referents del calendari ciclista estatal i europeu, i ampliant alhora el seu atractiu per a públics diversos més enllà de la competició.