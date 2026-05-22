S’aprova el 100% del finançament per part de la CASS de cinc nous tractaments d’alta complexitat

El Govern ha modificat el Reglament que regula el finançament públic dels medicaments d’alta complexitat per a incorporar cinc nous fàrmacs que passaran a ser finançats al 100% per la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS). D’una banda, s’incorpora la tiopronina, destinada als tractaments de cistinúria homozigòtica severa, l’anidulafungina, indicada per al tractament de la candidiasi invasiva en casos de micosis sistemàtiques greus. D’altra banda, s’afegeix el seladelpar, destinat al tractament de la colangitis biliar primària, com també es finançarà el tractament amb foslevodopa/foscarbidopa per a persones amb Parkinson en fase avançada.
Els costos anuals d’aquests tractaments oscil·len entre els 9.555 euros i més de 69.000 euros segons el medicament i les necessitats terapèutiques de cada pacient.
El Reglament també amplia la prescripció de l’omalizumab als especialistes en al·lergologia, a més dels serveis de pneumologia, pediatria, dermatologia i medicina interna. El medicament està indicat per al tractament de l’asma al·lèrgica greu persistent i d’urticària crònica espontània.